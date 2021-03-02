Кострома, 2 марта 2021, 16:30 — REGNUM В Костроме по изменили школьное меню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила специалист управления образования Костромы Ольга Попова.
Школьники попросили сделать питание более современным и убрать из него молочные супы, капусту, варёное и нарезное мясо, добавить больше фруктов.
Также из костромского меню пропало варёное мясо под томатным соусом. Вместо него детям будут давать бефстроганов из говяжьей печени. В перечне питания появились салаты из картофеля с зелёным горошком, уменьшилось содержание соли и сахара в продуктах и мучных изделиях. Кроме того, школьники будут получать фрукты из разрешенного списка — яблоки, груши, бананы не один раз в неделю, а через день.
Костромские дети уже начали получать обновленное питание с 1 марта 2021 года. В целом новое меню рассчитано на период с марта по май. При этом, стоимость питания не увеличится. За завтрак и обед в школьной столовой родители будут платить 2200 рублей в месяц, как и прежде.
Справка: в школах Костромской области обучается 74 тысячи детей, 33,5 тысячи из них — в Костроме. Питание детей с 1 по 4 класс оплачивает государство.