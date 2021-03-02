Кострома, 2 марта, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Костроме по изменили школьное меню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила специалист управления образования Костромы Ольга Попова.

http://www.kosoblduma.ru Школьная еда

Школьники попросили сделать питание более современным и убрать из него молочные супы, капусту, варёное и нарезное мясо, добавить больше фруктов.

«Мы сократили количество молочных супов с двух до одного в неделю, добавили гороховый суп. Капуста раньше была три раза в неделю, причём одно из блюд было очень диетическим — нарезанная на кубики варёная капуста без всяких добавок. Конечно, это очень полезно, но детям оказалось тяжело воспринимать такой вкус. Это блюдо убрали, теперь осталась только тушеная капуста и рагу. Также появилась интересная новинка в плане мяса — мы убрали бутерброд из хлеба с варёными кусочками мяса, поскольку многим это блюдо показалось невкусным и суховатым. Вместо этого повара будут класть на хлеб свиную котлету. Мы убрали варёное мясо, включив вместо него в меню биточки и шницеля», — рассказала Попова.

Также из костромского меню пропало варёное мясо под томатным соусом. Вместо него детям будут давать бефстроганов из говяжьей печени. В перечне питания появились салаты из картофеля с зелёным горошком, уменьшилось содержание соли и сахара в продуктах и мучных изделиях. Кроме того, школьники будут получать фрукты из разрешенного списка — яблоки, груши, бананы не один раз в неделю, а через день.

Костромские дети уже начали получать обновленное питание с 1 марта 2021 года. В целом новое меню рассчитано на период с марта по май. При этом, стоимость питания не увеличится. За завтрак и обед в школьной столовой родители будут платить 2200 рублей в месяц, как и прежде.