Луганск, , 16:11 — REGNUM Дважды за сутки 1 марта ВСУ нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 2 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Дважды был обстрелян район села Нижнее Лозовое. Стреляли украинские боевики из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) и из автоматического станкового гранатомета (АГС-17). Также ими применялось стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение февраля ВСУ 29 раз обстреляли территорию ЛНР.

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