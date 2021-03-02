Санкт-Петербург, 2 марта, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Петербургских депутатов могут заставить отчитываться о доходах в биткоинах или другой криптовалюте. Соответствующий документ в городское Законодательное собрание внесла городская прокуратура в лице прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Он предлагает внести поправки в региональное законодательство в связи с принятием федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

После одобрения парламентом депутатам придется включать такие цифровые активы в состав имущества в своих ежегодных декларациях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, признающий криптовалюту (например, биткоины) имуществом для целей налогообложения.