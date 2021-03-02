Москва, , 16:07 — REGNUM В конце марта в Белоруссии может запуститься новая волна протестов одно временно с возрастающим давлением западного сообщества на президента страны Александра Лукашенко. Об этом 1 марта заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

«Будет давление. Чтобы сработал триггер, нужно какое-то событие — это будет 25 марта. Активно сейчас нагнетают обстановку относительно Дня воли. Опять выйдут бело-красно-белые флаги, опять будет противостояние. Я полагаю, будут провокации определённые», — заявил Беляков.

«И вот здесь уже сработает триггер, сработает вся система внешнего контроля, будут объявлены более жёсткие санкции, скорее всего. Возможно, речь даже зайдёт об экспроприации даже какой-то определённой собственности», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: В поведении белорусской оппозиции увидели попытки формирования «коалиции»