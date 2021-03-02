Токио, , 16:07 — REGNUM Игровая консоль Nintendo Wii U получила очередное обновление прошивки. Об этом 2 марта сообщает «Игромания».

Как выяснили датамайнеры, патч затронул сертификаты SSL, которые позволяют браузеру консоли подключаться к защищённым сайтам. Стоит отметить, что Nintendo официально прекратила производство Wii U около четырёх лет назад, однако приставка до сих получает обновления.

Nintendo Wii U поступила в продажу в 2012 году. Nintendo прекратила её производство из-за выхода более современной консоли Switch.

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