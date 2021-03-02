Красноярск, , 16:05 — REGNUM В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по результатам доследственной проверки и рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры.

По предварительной версии следствия, с 17 февраля по 2 марта у 91 школьника в возрасте от семи до 14 лет выявлены признаки иерсиниозной инфекции. Госпитализированы 46 детей, уточнили в ведомстве.

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По данным Роспотребнадзора, пострадали дети, посещающие разные классы в 25 образовательных учреждениях в Советском и Октябрьском районах Красноярска.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Взяты пробы продукции, смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору.

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Также СК инициировал перед прокуратурой рассмотрение вопроса об изъятии из полиции уголовного дела, возбужденного по факту отравления школьников по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Уголовные дела будут соединены в одно производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, по имеющейся информации, дети могли отравиться после употребления в пищу овощных салатов, приготовленных с нарушением технологического процесса.

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