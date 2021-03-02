Киев, , 16:04 — REGNUM Украине следует готовиться к ответу Российской Федерации на свои последние действия, в частности, на санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его окружения.

Об этом заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию «Гордон», материал опубликован 2 марта.

По мнению Авакова, Россия будет отвечать провокациями, дестабилизациями внутренней ситуации и организациями бунта на Украине. Вместе с тем министр отметил, что «проплачивать» эти акции Москве будет значительно труднее, чем раньше — «потому что по «пятой колонне» нанесен огромный удар».

Глава МВД отметил, что не верит в сценарий «тотального военного наступления России», так как у обеих сторон будут «сокрушительные потери».

«Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них», — заявил Аваков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна должна быть готова к этой «ежедневной борьбе» с Россией, и должна понимать — «когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, ответ от России прилетит».