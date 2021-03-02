Москва, , 16:03 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Таварес заявил, что кино, является эффективным средством продвижения туризма и культуры, сообщает посольство Индонезии в Москве.

«Креативная индустрия, особенно кино, является эффективным средством продвижения туризма и культуры, что, в свою очередь, увеличивает признание граждан и способствует сотрудничеству между Индонезией и Россией», — заявил посол Индонезии на премьере российской комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали».

Посольство Индонезии в Москве готово поддерживать и сотрудничать с российскими режиссерами и продюсерами в производстве и съемках фильмов в Индонезии.

«Фильмы — это дипломатический актив «, — добавил Жозе Таварес.

Индонезия приглашает российских кинематографистов снимать фильмы в различных туристических местах Индонезии, которые по своей природной и культурной красоте не уступают Бали, в частности, озеро Тоба, район храма Боробудур, Лабуан Баджо, Мандалика и Ликупанг.

«Мы исследовали места съемок в Таиланде и Вьетнаме. Но выбрали Бали, потому что Бали обладает волшебным духовным чувством для русского человека. Бали занимает особое место в сердцах большинства россиян», — отметил исполнительный продюсер фильма Сергей Захаров.

По данным министерства туризма и креативной экономики Индонезии, до пандемии, число российских туристов, посетивших Индонезию, достигало 158 тысяч человек, из которых 142 тысячи, или около 89%, посетили Бали.

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