Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверяет финансово-хозяйственную деятельности ГУДП «Центр». Это городское предприятие отвечает за уборку центральных районов Петербурга.

Уборка снега в на Дворцовой площади Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, КСП обратит внимание и на работу комитета по благоустройству как учредителя.

Руководит проверкой аудитор Юрий Шутов. Специалисты проанализируют, насколько эффективно «Центр» тратит деньги, выделенные из бюджета на уборку улиц и дорог северной столицы, на что постоянно жалуются местные жители, особенно в период обильных снегопадов.

Читайте также: Петербург перевыполнил план по снегу

ГУДП «Центр» занимается комплексной уборкой улиц, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, а также вывозом мусора. Там трудятся 2,5 тыс. человек. Ежегодно из городской казны эта структура получает около 4 млрд рублей. Возглавляет предприятие Николай Ведерников.

Проверка КСП завершится 30 апреля.