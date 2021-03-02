Москва, , 16:00 — REGNUM Варваре Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не удалось оспорить решение суда об административном надзоре. Соответствующий иск 2 марта был отклонён Мещанским судом Москвы.

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«В удовлетворении исковых требований отказано», — сообщил в беседе с ТАСС представитель суда.

В иске Караулова просила отменить ночной надзор в связи с беременностью и необходимостью соблюдения соответствующего режима сна и отдыха, а также по состоянию её здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года москвичка Варвара Караулова, которая на тот момент являлась студенткой второго курса факультета философии МГУ, втайне от родных уехала в Стамбул. После этого девушка пыталась проникнуть на территорию Сирии, но была задержана на турецко-сирийской границе по подозрению в попытке вступить в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Турецкие власти выдворили девушку в Москву. В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. В апреле 2020 года девушка вышла из тюрьмы — Вологодский суд принял решение отпустить её по условно-досрочному освобождению.

Позднее Караулова была помещена судом под административный надзор до 2029 года. Ей запрещается находиться вне места жительства с 22:00 до 06:00, кроме случаев, когда такое пребывание вызвано необходимостью находиться на официальной работе. Также каждые две недели Караулова должна будет являться в территориальное ОВД для регистрации.