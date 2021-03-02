Москва, , 16:00 — REGNUM Формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская активно устанавливает контакты с политиками ряда европейских стран. Об этом 1 марта заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

«Сейчас ставка, по нашему анализу, делается на следующее: Тихановская сейчас активно проводит встречи за границей. В ближайшее время она будет посещать Финляндию, Португалию, Швейцарию, встречаться с функционерами ООН. То есть формируется определённая коалиция, во главе которой, безусловно, стоят США и Британия, а региональным хабом являются Варшава и Вильнюс», — заявил Беляков.