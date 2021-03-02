Бишкек, , 16:00 — REGNUM Судебная коллегия Бишкекского городского суда приняла решение освободить криминального авторитета Камчы Кольбаева из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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Вместо этого по просьбе его адвокатов суд назначил «вору в законе» меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, что 22 октября 2020 года сотрудники киргизстанских спецслужб задержали криминального авторитета Камчыбека Кольбаева по кличке «Коля-киргиз» в одном из спортивных клубов столицы Киргизии.

Ему предъявили обвинение по статье «Создание преступной организации или участие в ней» Уголовного кодекса Киргизии.

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