Москва, , 15:58 — REGNUM На торгах в Европе 2 марта покупатели отыграли утренние потери и вышли в плюс на 0,5%. Баррель нефти марки Brent стоит $63,53, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Внимание участников рынка по-прежнему приковано к заседанию ОПЕК+, которое состоится 4 марта.

Сегодня состоится встреча технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета. Любая информация по объему добычи нефти на II квартал, сразу отразится на нефтяном рынке.

Почти за трое суток цена на нефть упала на 7,6%, до $62,50 за баррель. Чтобы к покупателям подключились новые игроки, им нужно закрепиться выше $64,60.

Пока цена находится ниже указанного уровня, сохраняются риски опуститься до $61,20. Укрепление доллара на валютном рынке тоже оказывает сдерживающий эффект на нефтяной рынок.

В целом, у нефти нет поводов для уверенного снижения, конъюнктура для роста котировок сохраняется», — считает эксперт.

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