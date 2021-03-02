Москва, , 16:03 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает разрешить въезд в пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лицам, подтвердившим наличие антител IgG или отсутствие в организме коронавируса. Об этом говорится в проекте методических рекомендаций по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Предлагается требовать от лиц, прибывших в страны ЕАЭС по воздуху, справку об обследовании на антитела класса IgG с положительным результатом. Лабораторное обследование должно быть проведено не ранее чем за шесть месяцев до перелёта.

Кроме того, въезжающие могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такое исследование должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы.

Тех, у кого нет таких справок, предложено направлять на тестирование с соблюдением санитарных мер.

Читайте также: Голикова объяснила закрытые до сих пор границы РФ «печальным опытом»