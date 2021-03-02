Барнаул, , 15:57 — REGNUM Проблему, связанную с необходимостью ежегодно подтверждать российское происхождение произведенной сельскохозяйственной техники, в ходе встречи главы российского правительства Михаила Мишустина с алтайскими промышленниками изложил директор АО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» Алексей Подкопаев. Правда, как она будет решена — большой вопрос. Подробности визита в Алтайский край правительственной делегации сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведущие предприятие по изготовлению сельскохозяйственной техники в Алтайском крае столкнулось с проблемой: на каждое производимое изделие в соответствии с постановлением правительства, необходимо получать заключение — подтверждение о производстве промышленной продукции на территории Российской Федерации. Само это требование на алтайском предприятии считают справедливым и необходимым условием. Но если до 1 февраля 2018 года эту процедуру нужно было проходить раз в три года, то теперь — ежегодно.

Отвечая на вопрос у возможности возврата к ранее существовавшим нормам, глава российского правительства в частности отметил:

«На продукцию станкостроения мы продлили действующий норматив до двух лет. Что касается всех остальных видов продукции, то возможность продления подтверждения до трёх лет сейчас рассматривается. Но тут есть один нюанс. Пока Минпромторг думает о том, как изменить правила продления, мы думаем также о том, как проконтролировать, чтобы не прятали подвидом российских иностранные установки».

Глава Минпромторга Денис Мантуров был более категоричен:

«В сельхозмашиностроении мы изменили правила ровно потому, что процесс внедрения технологий, обеспечивающих уровень локализации и повышения «российскости» быстро увеличивается каждый год. Поэтому, если мы сделаем на три года, то производителям же будет некомфортно с точки зрения достижения тех баллов, которые позволят получить ту или иную преференцию с точки зрения государственных субсидий. Поэтому, с одной стороны это обременительно, с другой — это всех производителей — защищает и мотивирует. Поэтому я бы не торопился в части сельскохозяйственного машиностроения, автопрома — это те отрасли, где быстро происходят изменения и баллы наращиваются каждый год».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин намерен посетить все 10 проблемных регионов, для которых российское правительство подготовило индивидуальные программы развития. Сегодня, 2 марта, он работал в Барнауле, а завтра, в свой день рождения, посетит соседнюю Республику Алтай. Ранее премьер-министр назвал три варианта помощи промышленным предприятиям.

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