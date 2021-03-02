Барселона, Испания, , 15:56 — REGNUM Бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу отпущен на свободу. Об этом 2 марта в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

Отмечается, что суд постановил освободить Бартомеу, который был задержан полицией 1 марта.

Бартомеу предстал перед судьёй в качестве подозреваемого, но «воспользовался правом не давать показаний», и судья приняла решение о временном освобождении.

Ранее сообщалось, что Бартомеу был арестован. А перед этим полиция провела обыски в главном офисе «Барселоны».

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