Ташкент, , 15:56 — REGNUM Авиационные власти Узбекистана надеются восстановить воздушное пассажирское сообщение с Россией в марте-апреле 2021 года. Об этом 2 марта заявил журналистам заместитель министра транспорта республики Жасурбек Чориев.

Замминистра выступил перед СМИ на полях круглого стола «Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества», которой проходит в Ташкенте.

Чориев сказал, что в адрес специальной комиссии по противодействию распространению коронавируса в РФ направлено обращение, в котором представлена эпидемиологическая ситуация в республике.

«Сейчас мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет положительный результат», — сказал замминистра. По его словам, Узбекистан соответствует всем критерием для возобновления авиасообщения.

Отметим, в настоящее время авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» выполняет регулярные авиаперевозки в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Турцию и ОАЭ.

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