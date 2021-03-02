Женева, Швейцария, , 15:55 — REGNUM Спецдокладчики Совета ООН по правам человека (СПЧ) Агнес Калламар и Ирен Хан предвзято подошли к рассмотрению инцидента с российским блогером Алексеем Навальным и проявили свою некомпетентность. Об этом постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов написал 2 марта в Twitter.

Калламар и Хан 1 марта провели пресс-конференцию в Женеве, на которой безапелляционно заявили об «отравлении Навального» и «очень вероятном участии правительственных официальных лиц в отравлении». Похоже, что спецдокладчики мечтали о внимании СМИ, отметил Гатилов.

Их пресс-конференция стала очередным примером «политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Спецдокладчики открыто продемонстрировали свои политические предпочтения, а это подрывает репутацию правозащитных процедур.

Не имея знаний о проблематике химического оружия, Калламар и Хан пытаются манипулировать фактами и выступают с субъективными рекомендациями, добавил представитель РФ.

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