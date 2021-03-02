Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Акция протеста, которую возле парламента Грузии провели сторонники оппозиционных партий, помешает переговорам между представителями руководства страны и лидерами оппозиции. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 марта заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Глава грузинской столицы прокомментировал конфликты которые проходили в ходе протестной акции. Сначала протестующие перекрыли проезд к парламенту, пытаясь помешать депутатам попасть внутрь здания. Когда сотрудники полиции стали оттеснять их с проезжей части, началась потасовка, в ходе которой были задержаны семь человек. Оставшиеся протестующие кричали вслед депутатам «рабы».

"Непонятно, вчера начался разговор о том, что должны состояться переговоры, а сегодня снова радикализм и деструкция. В первую очередь тем партиям, которые это делают, это ничего хорошего не принесёт. Еще раз хочу призвать всех, воздержитесь от радикализма», — сказал Каладзе.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. 1 марта председатель Европейского парламента Шарль Мишель в ходе визита в Грузию попытался примирить конфликтующие стороны.

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