Минск, , 16:04 — REGNUM Россия и Белоруссия в течение ближайшего времени проведут рассмотрение вопроса о сближении налоговых систем двух государств. Об этом 2 марта рассказал белорусский президент Александр Лукашенко по итогам совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, слова которого приводит его пресс-служба.

«(Президент России Владимир) Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе (премьер-министра РФ Михаила) Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации, после того как мы месяц примерно поработаем». Я согласился», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что Минск готов к рассмотрению предложений российской стороны и в случае, если это действительно будут новации, которые также будут полезны Белоруссии, такие предложения могут быть приняты.

«Как Путин сказал, если это не подходит — мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что многовекторная политика проводится властями Белоруссии для продвижения экономических интересов республики и для обеспечения рынков сбыта продукции страны.