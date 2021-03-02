Ярославль, 2 марта, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев направил обращение к губернатору Дмитрию Миронову и прокурору области Дмитрию Попову с требованием отставки мэра Ярославля и возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст заявления.

Yarduma.ru Александр Воробьев

По мнению Александра Воробьева власти Ярославля не справляются с работой по содержанию улично-дорожной сети Ярославля в зимний период. В частности, городу не хватает уборочной техники, чтобы справиться со снегопадами. Депутат приводит статистику, что Ярославль убирают 30−60 единиц техники вместо положенных по нормативу 250−300 единиц.

«С 15 февраля в городе ежедневно фиксируются 10-балльные пробки. По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, ТОЛЬКО в период с 15 по 18 февраля ежесуточно фиксировалось до 125 ДТП. А в течение 26−28 февраля в травмпункты больниц им. Соловьева и им. Семашко обратилось более 600 жителей города, получивших травмы различной степени тяжести из-за ненадлежащей уборки тротуаров», — приводится статистика в депутатском запросе Александра Воробьева.

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Депутат отмечает, что прокуратура уже составляла в отношении должностных лиц мэрии административные протоколы, однако к должному эффекту это не привело. В связи с этим Александр Воробьев призывает губернатора и мэра к действиям в пределах их компетенции.

«Ввиду высокой социальной значимости вопроса, прошу вас снять с должности мэра г. Ярославля В.М. Волкова в связи с утратой доверия. Инициировать отставку должностных лиц мэрии г. Ярославля, ответственных за проведение мероприятий по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети на территории г. Ярославля (заместитель мэра г. Ярославля В.Ю. Леженко, директор департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля Я.В. Овчаров, директор МБУ «Горзеленхозстрой» г. Ярославля А.М. Степанов). Открыть административное и уголовное (ст. 293 УК РФ «Халатность») производство в отношении должностных лиц мэрии г. Ярославля, не сумевших выполнить работы по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети г. Ярославля. Провести расследование использования денежных средств, выделенных в качестве целевой субсидии на выполнение мероприятии по содержанию автомобильных дорог г. Ярославля из бюджета Ярославской области», — предлагает Александр Воробьев губернатору и прокурору области.

Ответ от Дмитрия Миронова и Дмитрия Попова депутат планирует получить в течение 15 дней.