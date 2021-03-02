Подольск, Московская область, , 15:58 — REGNUM Два жителя подмосковного Подольска подозреваются в том, что держали в рабстве четырех инвалидов. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой, арендовали в Подольске дом, где удерживали четверых мужчин с явными признаками инвалидности. незаконные действия производились в период с августа 2018 по март 2021 года.

В сообщении подмосковного ГСУ СКР отмечается, что подозреваемые периодически избивали инвалидов, заставляя их тем самым заниматься попрошайничеством. Деньги, которые удавалось собрать от неравнодушных граждан потерпевшие вынуждены были полностью отдавать обидчикам. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»).

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