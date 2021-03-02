Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Российские корабли в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводят два торговых иностранных судна через Аденский залив в Аравийское море для защиты их от возможного нападения пиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учётом опыта действий по борьбе с пиратами», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля корвет «Стойкий» и танкер «Кола» Балтийского флота ВМФ России приступили к сопровождению российского сухогруза «Есения» по коридору безопасности в Аденском заливе.

Отметим, корвет «Стойкий», танкера «Кола» и буксир «Яков Гребельский» с декабря 2020 года совершают поход в дальней морской зоне.

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