Москва, , 15:51 — REGNUM Российский рубль 2 марта днем уступает позиции на Московской бирже. Дело в изменении внешнего фона, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«США угрожают санкциями и России, и кронпринцу Саудовской Аравии, нефть в легком минусе, а инвесторы уклоняются от рисков.

Вашингтон не исключил введения уже в ближайшее время санкций против России по делу Алексея Навального, и это один из рисков на сегодняшний день.

Кроме того, Штаты рассматривают возможность введения отдельных санкций в отношении наследного принца Саудовской Аравии Салмана, что «роняет» цены на нефть в преддверии трёхдневного общения ОПЕК и ОПЕК+.

Но все-таки участники рынка и инвесторы в российские финансовые инструменты не так пессимистичны по сравнению с западными ньюсмейкерами. К 15:00 началось усиление позиций рубля.

В первой половине дня доллар торгуется по 74,63 руб., сокращая долю перепроданности ранее. Но позже американская валюта начала сдавать позиции.

Днем доллар стоит 73,72 руб. и может двигаться в пределах 73,50−74,50 руб. Евро стоит 88,70 руб., и тут интриги нет: пока актуальным сохраняется известный диапазон 89−91 руб.», — пояснила эксперт.

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