Варшава, , 15:51 — REGNUM Разработчики из студии People Can Fly объяснили, почему в их новом проекте Outriders так часто включаются короткие катсцены (видеоролики на движке игры). Как оказалось, это было сделано для комфортной игре в кооперативе, сообщает издание Eurogamer 2 марта.

https://twitter.com/wyp100/status/1366158015460687872

По словам авторов игры, небольшие заставки при переходе в новую область помогают всем геймерам в команде понять, куда и зачем пришли их персонажи. Особенно это актуально в ситуациях, когда игроки разбегаются по локации — иначе они просто телепортировались бы в следующую зону и чувствовали себя дезориентированными.

Напомним, Outriders — это кооперативный шутер от третьего лица с элементами ролевой игры. Её официальный релиз должен состояться 1 апреля 2021 года.

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