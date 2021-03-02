Таганрог, Ростовская область, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области появились инвесторы, которые намерены возобновить водный маршрут Таганрог — Азов — Ростов. Об этом в телеэфире сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

«Есть инвесторы, которые готовы приобрести флот для восстановления транспортного сообщения Ростов — Таганрог — Азов, а также для выполнения прогулок в акватории Таганрогского залива. Сейчас вопрос, которым мы занимаемся, касается восстановления деятельности морского вокзала и причальной стенки по прямому назначению», — сказал сити-менеджер.

ИА REGNUM напоминает, что маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь предлагалось возобновить ещё в 2017 году. Речные перевозки могли бы соединить Азов и Ейск, считают активисты. Своё пожелание они высказывали властям, однако положительного решения этот вопрос не дождался.