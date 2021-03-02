Москва, , 15:49 — REGNUM При оценке устойчивости положения президента Белоруссии Александра Лукашенко оппозиция недооценила состояние белорусских правоохранительных органов. Об этом 1 марта заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

«Во-первых, не до конца произучали в аналитических центрах, как себя будет вести белорусский народ. Он проявил высокое самосознание. Не сработала ставка на пятую колонну, на агентов влияния. Они в полной мере себя тоже не проявили», — заявил Беляков.

«Ну и самым главным фактором стала решительность и сплоченность правоохранительных органов. Сейчас я именно говорю о милиции, о внутренних войсках, отрядах особого назначения. Именно они стали тем ключевым звеном, которое не дало совершить резкое изменение курса Белоруссии», — отметил он.