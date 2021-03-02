Москва, , 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что мероприятие состоится 3 марта.

«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, а также определены основные направления работы на 2021 год», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава государства Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он сообщил, что в России террористических угроз и вызовов не становится меньше. Так, только в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности.

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