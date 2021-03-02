Москва, 2 марта 2021, 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин призвал МВД увеличить раскрываемость преступлений
Уточняется, что мероприятие состоится 3 марта.
Ранее по теме: Путин призвал правоохранителей активнее работать в интернет-пространстве
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава государства Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он сообщил, что в России террористических угроз и вызовов не становится меньше. Так, только в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 70 террористических преступлений предотвратили в РФ за год — Путин