Самара, , 16:22 — REGNUM 4,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Самарской области в качестве безвозмездных поступлений из федеральной казны. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 2 марта прошло очередное заседание Самарской Губернской Думы, на котором был рассмотрено внесение изменений в бюджет региона на текущий год и на плановый период 2022 года и 2023 года.

Согласно законопроекту, который был внесен правительством области в губернскую Думу, в областном бюджете предлагается учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере свыше 4,5 миллиардов рублей.

Отмечается, что эти средства пойдут на закупку лекарств для медпомощи пациентам с COVID-19, на переселение жителей из аварийного жилья, на оснащение спортивных объектов, а также на оказание помощи производителям товаров.

«70% регионального бюджета мы направили на социальную сферу. Это несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается сегодня наш регион, другие регионы РФ, да и весь мир, которые влияют на экономику и на доходную часть бюджета. Это тот задел, который позволяет планомерно двигаться дальше, решая задачи опережающего развития региона, реализации стратегии лидерства Самарской области, сформированной на основе предложений и инициатив жителей», — передает слова главы Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее правительство РФ выделило региону более 4,5 млрд рублей на ремонт дорог и дорожное строительство.

«Депутаты большинством голосов поддержали поправки в областной бюджет. В ближайшее время 4,5 миллиарда рублей будут распределены на конкретные проекты», — сообщает пресс-служба областного правительства.

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