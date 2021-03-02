Самара, 2 марта 2021, 16:22 — REGNUM 4,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Самарской области в качестве безвозмездных поступлений из федеральной казны. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что 2 марта прошло очередное заседание Самарской Губернской Думы, на котором был рассмотрено внесение изменений в бюджет региона на текущий год и на плановый период 2022 года и 2023 года.
Согласно законопроекту, который был внесен правительством области в губернскую Думу, в областном бюджете предлагается учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере свыше 4,5 миллиардов рублей.
Отмечается, что эти средства пойдут на закупку лекарств для медпомощи пациентам с COVID-19, на переселение жителей из аварийного жилья, на оснащение спортивных объектов, а также на оказание помощи производителям товаров.
Отмечается, что ранее правительство РФ выделило региону более 4,5 млрд рублей на ремонт дорог и дорожное строительство.
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