Москва, , 15:45 — REGNUM Деятельность Михаила Горбачева принесла России больше вреда, полагают 51% граждан. Видят одновременно и вред, и пользу 32%, приводит данные исследования ВЦИОМ.

Считают его преступником, развалившим страну, 22% опрошенных. Придерживаются мнения, что в действиях Горбачёва была направленность на интересы общества 7%, на интересы большинства — 13%.

Среди последствий после ухода Горбачева с поста президента РФ респонденты назвали свободу слова (9%), начало перестройки (4%) и развитие международных отношений (3%). На увидели ничего хорошего 37%.

Опрос проведен 28 февраля 2021 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, свои поздравления первому президенту СССР Михаила Горбачева в связи с 90-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин.

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