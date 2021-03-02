Варшава, , 15:44 — REGNUM В Польше благодаря вакцинации от COVID-19 число заболевших среди врачей с начала декабря сократилось в двадцать раз. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил 2 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельски журналистам.

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«В декабре 2020 года мы фиксировали около 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у врачей в неделю, а в настоящее время — всего около 10 случаев. Как видите, благодаря вакцинации врачей третья волна пандемии не касается. И не коснется», — подчеркнул Недзельский.

Согласно национальному плану вакцинации, в Польше, в первую очередь, вакцинируют медицинских работников, а также пожилых граждан старше 70 лет.

Ранее Недзельский отмечал, что в феврале значительно сократилось число пожилых пациентов с COVID-19, также ссылаясь на вакцинацию в данной социальной группе.