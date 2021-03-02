Киев, , 16:29 — REGNUM В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций людей, заболевших COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Ивано-Франковской области. Там показатель госпитализации составляет 146 человек на 100 тыс. населения при норме в 60 человек на 100 тыс. Далее идут Винницкая область (99,1), Закарпатская (90,4), Черновицкая (88), Житомирская (74,8) и Николаевская (61,4).

В остальных областях страны показатель госпитализации находится в пределах норм, определённых минздравом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от COVID-19 индийской вакциной Covishield.

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