Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Администрация Джо Байдена привержена укреплению отношений с ключевыми союзниками Соединённых Штатов в Северо-Восточной Азии, такими как Южная Корея и Япония. Об этом сообщили представители Госдепа США в письменном ответе на просьбу агентства Yonhap News прокомментировать заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, прозвучавшее по случаю 102-й годовщины Первомартовского движения за независимость.

Представитель Госдепа подчеркнул, что прочные и тесные отношения между тремя странами способствуют достижению общих целей, таких как мир и безопасность на Корейском полуострове, а также во всём Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в своём обращении глава Южной Кореи отметил, что правительство страны готово сесть за стол переговоров с правительством Японии в любое время.

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