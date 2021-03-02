Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM В Екатеринбурге начались ремонтные работы в здании, где ранее произошёл взрыв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ходе инцидента в доме на улице Авиаторов пострадал человек и были выбиты окна в одной из квартир.

«Проводятся мероприятия по восстановлению теплового контура здания», — сообщили в мэрии. Работы осуществляет аварийно-диспетчерская служба управляющей организации. Конструкции строения не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, в квартире взорвался самогонный аппарат.

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