Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что у него в ходе визита в Грузию получилось наладить диалог между местными властями и оппозиционными партиями. Об этом глава Евросовета 2 марта сообщил на своей странице в соцсети Facebook после того, как покинул Тбилиси.

Мишель провёл встречи с членами грузинского правительства и лидерами оппозиции, а затем пригласил их всех на совместные переговоры.

«После встречи со сторонами я пригласил каждого из них на переговоры, что переросло в спонтанную и открытую дискуссию между сидящими за столом сторонами. Приоритетом Евросоюза всегда была защита интересов граждан Грузии», — написал Мишель.

Он заявил, что конфликтующие стороны сделали важный шаг по разрешению политического кризиса. Глава Евросовета также сообщил, что обсудить ситуацию в Грузии планирует на съезде Совета ассоциации «Грузия — Евросоюз», который должен пройти в марте.

«Мой визит в Грузию по меньшей мере раскрыл мне глаза, — отметил Шарль. — Сегодня я горжусь, поскольку уже сделан важный шаг в правильном направлении».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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