Москва, , 15:42 — REGNUM В Москве незначительно снизилось количество автозаправочных станций, на которых обманывают потребителей. Так, из проверенной активистами ОНФ в феврале 101 автозаправки недолив топлива был выявлен на 17-ти. Об этом 2 марта сообщили в Общероссийском народном фронте.

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Для сравнения: месяцем ранее масштабные проверки АЗС в столичном регионе позволили выявить 20 таких автозаправок. При этом рекордный недолив, зафиксированный активистами в ходе февральского мониторинга, составил 11,2%.

Как заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, все результаты мониторинга ОНФ отправляет в контролирующий АЗС государственный орган — Росстандарт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявлял, что в среднем на АЗС в столичном регионе в зависимости от сезона не доливают от 0,8% в летний период до 1,2% топлива в зимний.