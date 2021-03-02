Осло, , 15:41 — REGNUM Норвежским властям стоит самостоятельно изучить российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V», не дожидаясь её одобрения в ЕС. Об этом председатель парламентской фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад заявила в интервью газете Klassekampen.

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Норвегии стоит попытаться получить российскую вакцину, для которой Москва намерена запросить разрешение ЕС. Норвежское агентство лекарственных средств должно изучить эту вакцину самостоятельно, а не просто дожидаться её рассмотрения в Евросоюзе, отметила Арнстад.

Глава парламентской фракции заявила, что в возможном приобретении Норвегией российской вакцины не нужно усматривать признак улучшения отношений с Москвой. Для Осло важна безопасность и эффективность препарата «Спутник V».

Норвегия получает вакцины, произведённые компаниями Pfizer и BioNTech, а также Moderna и AstraZeneca. Вакцинацию населения в этой стране проводят с декабря 2020 года.

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