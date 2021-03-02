Волгоград, , 15:46 — REGNUM 471 пункт временного размещения подготовили к развертыванию для населения на случай весеннего паводка на территории Волгоградской области. Межведомственная комиссия в ближайшее время проинспектирует состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе администрации региона.

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В 2019 и 2020 годах весенний паводок в области прошёл сравнительно благополучно, но, как отметил первый заместитель губернатора Валерий Бахин, «мы должны быть всегда готовы к локальным сезонным угрозам подтопления». Межведомственна комиссия проверит состояние водных объектов, утверждена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в составе 7,5 тысячи человек и свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники. На случай половодья подготовлен к развёртыванию 471 пункт временного размещения населения, в общей сложности там смогут переждать большую воду свыше 60 тысяч человек.

С 2014 года в Волгоградской области приведены в порядок 30 гидротехнических сооружений, ещё 17 объектов капитально отремонтируют до 2024 года.