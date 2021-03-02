Москва, , 15:40 — REGNUM Ввоз птицеводческой продукции, живой птицы и яиц из Алжира временно запрещен из-за вспышки гриппа птиц в данной стране. Об этом 2 марта говорится в материалах Россельхознадзора.

«В связи с ухудшением на территории Алжира эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 2 марта 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Алжира следующей продукции: живой птицы и инкубационного яйца; мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов), за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц», — говорится в материалах службы.

Кроме того, уточняется, что также вводится запрет на ввоз готовой продукции из птицы или содержащей в своем составе продукты переработки птицы, на ввоз кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, которое уже было в употреблении.

Помимо этого, запрещается транзит живой птицы из Алжира по территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что цены на основные зерновые культуры и корма в России должны окончательно стабилизироваться не позднее мая 2021 года.