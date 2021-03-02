Вильнюс, , 15:37 — REGNUM По инициативе Союза поляков Литвы в понедельник, 1 марта, началась перепись представителей польской диаспоры в Вильнюсском регионе. Целью данной инициативы служит стремление максимально точно определить количество поляков, проживающих в Литве, в рамках проводимой в этой стране всеобщей переписи населения. Об этом сообщает Polskie Radio.

Координатор акции Вальдемар Урбан сообщил, что в качестве добровольных переписчиков выступит около тысячи представителей польской диаспоры в Литве.

«Мы инициировали данную акцию, потому что в рамках всеобщей переписи населения число поляков в Литве может быть занижено. Проблема в том, что в рамках переписи населения не обязательно надо называть национальность. Следовательно, по её итогам официальная численность поляков может оказаться меньше реальной. Наша же задача определить реальное число», — пояснил Урбан.

Согласно последней переписи населения, которая прошла в 2011 году, в Литве проживает 200 317 человек польской национальности. Поляки — самое многочисленное национальное меньшинство в этой стране.