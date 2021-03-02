Казань, , 15:40 — REGNUM В Казани сотрудники полиции задержали кондуктора маршрутного автобуса №37, который в первый же день работы сбежал со всей выручкой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

32-летнего мужчину задержали по месту жительства на Высокой горе. Вину злоумышленник признал и рассказал, что похищенные деньги потратил на покупку спирного. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Установлено, что инцидент произошел 1 марта. Всю смену кондуктор злоупотреблял алкогольными напитками. Замечания водителя он просто игнорировал. Во время остановки у ДК химиков кондуктор взял выручку и убежал из салона автобуса. Водитель выбежал следом, но поймать бегуна не удалось. Сумма ущерба устанавливается.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии введут «народный контроль» за кондукторами общественного транспорта. Наиболее активных жителей, которые будут сообщать о нарушениях, наградят призами.

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