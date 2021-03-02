Париж, , 15:35 — REGNUM Из-за нехватки персонала для проведения тестирования на коронавирус в школах министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке анонсировал 2 марта ходе интервью для France Inter набор 1700 волонтёров, в основном студентов-медиков.

По словам министра, «с сегодняшнего дня и по конец июня» будут набираться «студенты-медики, студенты-фармацевты, а также студенты других областей». Однако студенты, занятые в областях, не связанных со здравоохранением, не будут выполнять медицинские задачи, уточняет он. Разумеется, их работа будет оплачиваться.

На прошлой неделе из-за отсутствия четких инструкций насчет тестирований, школам пришлось импровизировать. Профсоюзы учителей были обеспокоены тем, что учителя будут вынуждены самостоятельно делать тесты. Впоследствии Бланке успокоил учителей, заявив, что тесты будут выполняться сотрудниками здравоохранения.

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