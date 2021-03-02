Москва, , 15:33 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт обсудили актуальные вопросы повестки дня. Об этом 2 марта сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили в том числе ситуацию в Сирии и Мьянме, а также подготовки конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, которая пройдёт с 1 по 12 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Британии при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд заявила, что британские власти готовы рассмотреть любые инициативы по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), при этом они считают, что исполняют все свои обязательства по ядерному разоружению.

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