Варшава, , 15:32 — REGNUM В польской столице в районе Жолибож пропала мемориальная доска в честь погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского, которая висела на одном из местных домов, где в детстве жил будущий политик. Данным инцидентом уже занимается варшавская полиция. Об этом 2 марта сообщает Polskie Radio 24.

«Мы получили сообщение о пропаже мемориальной доски президента Леха Качиньского. Мы подозреваем, что кто-то её преднамеренно снял и похитил. Мы изучаем все записи находящихся поблизости видеокамер, опрашиваем всех, кто мог стать свидетелем хищения», — прокомментировала ситуация пресс-секретарь местного отделения полиции Камила Шульц.

Мемориальная доска в честь президента Леха Качиньского была открыта в середине мая 2015 года. Проект был профинансирован двумя советниками столичного Совета — Ольгой Иоганн и Михалом Гродским. Объект повесили на доме, где в раннем детстве жил Лех Качиньский — по улице Сузина, что в варшавском районе Жолибож.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Лех Качиньский погиб 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска, когда самолет с официальной польской делегацией потерпел крушение. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.