Джакарта, , 15:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала военную хунту Мьянмы немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и других заключенных в стране, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди выступила на специальной встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме. Глава МИД Индонезии призвала военную хунту наладить диалог между заинтересованными сторонами в Мьянме.

«По этой причине Индонезия призывает все связанные стороны начать диалог и общение. И необходимо немедленно создать условия, способствующие общению и диалогу, включая освобождение политических заключенных», — отметила Ретно Марсуди.

Индонезия также призвала военную хунту воздерживаться от применения силы в отношении демонстрантов в Мьянме.

«Вызывает беспокойство то, что аресты гражданских лиц продолжаются. Эта ситуация может угрожать продолжению демократических преобразований. Это может угрожать региональному миру и безопасности», — озвучила позицию Индонезии Ретно Марсуди.

Известно, что военная хунта Мьянмы задержала сотни людей, включая гражданских должностных лиц и активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии заявили, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна играть более активную роль в восстановлении Мьянмы, где продолжаются протесты.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия выступила за усиление роли АСЕАН в восстановлении Мьянмы