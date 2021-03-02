Москва, , 15:28 — REGNUM Увеличение объема свободных денег, остающегося «на руках» у населения, могло бы служить обнадеживающим сигналом, свидетельствующим о потребительском и инвестиционном потенциале домохозяйств заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«В здоровой рыночной экономике, с растущими доходами и привлекательными вариантами вложения свободных средств, накопления граждан служат дополнительным катализатором динамичного развития.

Собственно говоря, это сейчас происходит в экономически развитых странах, где применялась политика не адресной (как у нас), а массовой финансовой поддержки граждан.

В этих условиях потребительский спрос быстро возвращается на докризисный уровень, а осевшие в домохозяйствах излишки служат основой инвестиционной активности общества.

Российская модель выхода из пандемического кризиса, продемонстрировавшая свою абсолютную состоятельность, не имела своим основанием стимулирование спроса (в лучшем случае, предполагая его поддержку).

Падение экономики на 3,1%, при затратах на помощь населению и бизнесу в районе 4,6% от ВВП, свидетельствуют как о высокой эффективности мер, предпринимаемых руководством страны, так и явной экономии на социальной поддержке населения.

Снижение уровня жизни значительной части граждан нашей страны и неясные перспективы восстановления доходов обусловили активный переход россиян к сберегательной стратегии поведения.

Формирующийся таким образом отложенный спрос растягивается во времени не расширяя возможности потребительского рынка, тем самым ограничивая сбыт профильных производств.

Относительное увеличение свободных денег у населения обусловлено не только возросшей склонностью к сбережению, но и существенным изменение структуры потребления домохозяйств.

В условиях опережающего роста цен на продукты питания происходит замещение дорогих товаров более дешевыми, что уменьшает стоимостной объем потребления.

Отложенные таким образом деньги жителей нашей страны не являются средством накопления, а представляют собой оперативный резерв для поддержания минимальных жизненных стандартов.

Сформированные денежные запасы не смогут послужить основой активизации инвестиционной активности населения. Разумеется, что несколько вырастет поступление денег от физических лиц в банки.

Однако дополнительный приток средств не обеспечит кредитным учреждениям формирование долгосрочных банковских пассивов, так как преимущественно будут задействованы текущие счета и вклады на короткие сроки (до 30 дней).

В сложившихся условиях скачкообразный рост показателя «индекса свободный денег» — негативный сигнал, свидетельствующий о перспективе значительного сужения потребительского рынка, росте инфляционных ожиданий и неуверенности в завтрашнем дне значительной части населения.

Восстановление доходов и «здоровых» пропорций структуры потребления домохозяйств будет происходить по мере выхода отечественной экономики России на траекторию устойчивого роста», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России зафиксирован заметный рост так называемого «индекса свободных денег») — на 82%.

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