Минск, , 15:28 — REGNUM В России некие силы «заводят в тупик целые отрасли». Об этом 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Читайте аналитику сюжета:Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

В ходе состоявшихся 22 февраля сочинских переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко подвергли ревизии все вопросы сотрудничества Минска и Москвы, обстоятельно проанализировали историю строительства Союзного государства и затронули проблемные темы. Одной из таковых оказалась тема торговли сахаром.

«Это невозможно потому, что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под переработку свеклы. Мы уже, наверное, лет 15, а может и больше, не завозим тростник для переработки. У нас жесткая в этом плане договоренность. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации, — рассказал Лукашенко. — И молодец Путин, он жестко их отбрил. Говорит, как же так, вы же меня убеждали, что белорусы вам мешают, что тростниковый едят там сахар, свекловичный завозят. А на самом деле это не так. То есть и в России есть определенные… Уже не силы, это конкуренция. Заводят в тупик целые отрасли России, ссылаясь на то, что мы, якобы, мешаем. Мы никому не мешаем».

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии