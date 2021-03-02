Минск, , 15:29 — REGNUM Многовекторная политика проводится властями Белоруссии для продвижения экономических интересов республики и для обеспечения рынков сбыта продукции страны. Об этом 2 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, его слова приводит агентство БелТА.

«Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой», — заявил он.

Также белорусский лидер указал, что в случае, если Россия хотела бы потреблять весь белорусский экспорт, то вектор экспортной политики республики был бы направлен на это, однако российская сторона, по словам Лукашенко, к этому не готова.

«Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках», — добавил он.

Кроме того, белорусский президент отметил, что власти страны стараются поддерживать дружеские отношения с другими своими соседями, а также заинтересованы в сотрудничестве с Западом с его финансовыми и технологическими ресурсами, и с Китаем.

«Как же не обеспечивать этот вектор? Но при этом мы говорим, что Россия — это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерства обороны России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на ближайшие пять лет.