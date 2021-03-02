Лондон, 2 марта 2021, 15:23 — REGNUM «Мерседес» показал первые фотографии нового болида на сезон-2021 «Формулы-1». Об этом 2 марта сообщается на странице команды в Twitter.
«Представляем W12. Можете впервые посмотреть на новую машину», — говорится в сообщении.
Машина получила индекс W12 E Performance. Официальная презентация состоится 2 марта. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате.
В сезоне-2021 пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1366697351755218944