Лондон, , 15:23 — REGNUM «Мерседес» показал первые фотографии нового болида на сезон-2021 «Формулы-1». Об этом 2 марта сообщается на странице команды в Twitter.

«Представляем W12. Можете впервые посмотреть на новую машину», — говорится в сообщении.

Машина получила индекс W12 E Performance. Официальная презентация состоится 2 марта. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате.

В сезоне-2021 пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1366697351755218944